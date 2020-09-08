Главное о коронавирусе в России и мире на 8 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки выявлено 5 099 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 23,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 122 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6 772 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (695), Санкт-Петербурге (210), Ростовской области (147), Нижегородской области (146) и Московской области (135).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 035 789 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 17 993 летальный исход, выздоровело 850 049 человек.

— Число зарегистрированных за сутки смертей от коронавируса 7 сентября в России (51 человек) оказалось минимальным с 27 апреля.

— Несколько российских школ перешли на дистанционное обучение из-за вспышек коронавируса. В частности, вспышка зафиксирована в одной из школ Забайкалья.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 8 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 27 497 147.

Первое место по числу зараженных занимают США — 6 485 575 человек. Далее идут Индия (4 284 103) и Бразилия (4 147 794).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (193 534), Бразилия (127 001), Индия (72 843) и Мексика (67 781).

— Индия вышла на второе место по количеству зараженных коронавирусом среди стран мира.