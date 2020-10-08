Главное о коронавирусе в России и мире на 8 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлены 11 493 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,7 процента человек не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 191 летальный исход, полностью выздоровели 7 054 человека.

Наибольший прирост зараженных на 6 октября — в Москве (3 323), Санкт-Петербурге (461), Московской области (433), Ростовской области (261) и Нижегородской области (234).

Всего на сегодняшний день в России выявлены 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исходов, выздоровели 1 002 329 человек.

— Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России начали разработку новых тестов на антитела к коронавирусу.

— Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заразился коронавирусом.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 8 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 36 408 481.

Первое место по числу зараженных занимают США — 7 776 224 человека. Далее идут Индия (6 835 655) и Бразилия (5 002 357).

По числу смертей от коронавируса наиболее пострадали США (216 784), Бразилия (148 304), Индия (105 554) и Мексика (82 726).

— Правительство Италии намерено продлить режим чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса до 31 января 2021 года.

— С 8 октября в Брюсселе ввели дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. В столице Бельгии на месяц закрыли бары и кафе, время работы ресторанов ограничено до 23.00, а один столик смогут занять максимум 4 человека.