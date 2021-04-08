Главное о коронавирусе в России и мире на 8 апреля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на четверг, 8 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 672 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 365 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 558 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2024), Санкт-Петербурге (695), Московской области (567), Нижегородской области (243) и Ростовской области (239)

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 614 834 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 101 845 летальных исходов, выздоровели 4 239 038 человек.

— Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова поставлять вакцину от коронавируса бедным странам.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 8 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 133 786 301.

Первое место по числу зараженных занимают США — 31 637 243 человека. Далее идут Бразилия (13 197 031) и Индия (12 928 574).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 572 849. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (341 097) и Мексика (205 598).

— Президент США Джо Байден заявил, что новые штаммы коронавируса быстро распространяются по стране.

— Власти Таиланда на две недели закрыли развлекательные заведения в Бангкоке для предотвращения распространения инфекции.