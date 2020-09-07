Главное о коронавирусе в России и мире на 7 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки выявлено 5 185 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 23,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 51 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 2 328 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (690), Санкт-Петербурге (196), Московской области (166), Ростовской области (151) и Нижегородской области (151).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 030 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 17 871 летальный исход, выздоровело 843 277 человек.

— Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что ему ввели второй компонент вакцины от коронавируса «Спутник V» и он чувствует себя отлично.

— В Москве уже около 25 тысяч человек подали заявку на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от новой коронавирусной инфекции, сегодня начинаются медицинские обследования первых добровольцев для выявления возможных противопоказаний.

— Более 300 школьников из трех сельских школ Башкирии перешли на дистанционное обучение из-за выявления коронавирусной инфекции среди старшеклассников.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 7 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 27 301 253.

Первое место по числу зараженных занимают США — 6 460 421 человек. Далее идут Индия (4 208 645) и Бразилия (4 137 606.

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (193 253), Бразилия (126 686), Индия (71 711) и Мексика (67 558).

— В Брюсселе полиция разогнала акцию против действий властей в борьбе с коронавирусом. На акции собралось 400 человек.

— Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике до конца этого года. Об этом сообщает Bloomberg.