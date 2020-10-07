Главное о коронавирусе в России и мире на 7 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлены 11 115 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,2 процента человек не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 202 летальных исхода, полностью выздоровели 6 699 человек.

Наибольший прирост зараженных на 6 октября — в Москве (3 229), Санкт-Петербурге (456), Московской области (395), Ростовской области (255) и Нижегородской области (227).

Всего на сегодняшний день в России выявлены 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровели 995 275 человек.

— Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что цена одной дозы вакцины от коронавируса не будет превышать 1 тысячу рублей.

— Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин сообщил, что в городе введут ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса в случае, если жители города и юридические лица не будут взаимно соблюдать требования по санитарной безопасности.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 7 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 36 054 632.

Первое место по числу зараженных занимают США — 7 723 721 человек. Далее идут Индия (6 757 131) и Бразилия (4 970 953).

По числу смертей от коронавируса наиболее пострадали США (215 836), Бразилия (147 571), Индия (104 591) и Мексика (82 348).

— Президент США Дональд Трамп выписан из военного госпиталя, где он находился в связи с заражением коронавирусом. Политик заявил, что чувствует себя отлично и намерен принять участие в дебатах с кандидатом на пост президента Джо Байденом 15 октября.