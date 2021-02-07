Главное о коронавирусе в России и мире на 7 февраля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на воскресенье 7 февраля, за последние сутки в России выявлено 16 048 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 432 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 19 884 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 028), Санкт-Петербурге (1 175), Московской области (923), Нижегородской области (469) и Воронежской области (370).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 967 281 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 76 661 летальный исход, выздоровело 3 456 210 человек.

— Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что количество больных коронавирусом за последние три недели сократилось на 30 процентов.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 7 февраля общее число зараженных коронавирусом в мире — 106 377 451.

Первое место по числу зараженных занимают США — 27 519 636 человек. Далее идут Индия (10 827 314) и Бразилия (9 497 795).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 473 528. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (231 069) и Индия (165 786).

— Латвия продлила режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса до 6 апреля.