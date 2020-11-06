Главное о коронавирусе в России и мире на 6 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 20 582 новых случая коронавируса в 85 регионах (самый высокий показатель за весь период пандемии). Из них 25,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 378 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 955 человек..

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6253), Санкт-Петербурге (1171), Московской области (605), Нижегородской области (431) и Архангельской области (369).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 733 440 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 29 887 летальных исходов, выздоровело 1 296 124 человека.

— Мэр города Ангарска Иркутской области Сергей Петров сообщил, что заразился коронавирусом.

— Витамин А способен помочь вернуть обоняние у людей с коронавирусом, которые утратили эту способность. Об этом сообщила диетолог Римма Мойсенко.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 5 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 49 077 557.

Первое место по числу зараженных занимают США — 9 926 637 человек. Далее идут Индия (8 411 724) и Бразилия (5 614 258).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 241 026. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (161 779) и Индия (125 029).

— В аэропорту Хельсинки специально обученные собаки обнаруживают у пассажиров COVID-19 раньше, чем тесты.

— Венгрия начнет импорт небольшого объема российской вакцины против коронавируса в декабре 2020 года для проведения исследований и лицензирования.