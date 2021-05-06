Главное о коронавирусе в России и мире на 6 мая: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 7 639 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 351 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 7 788 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 114), Санкт-Петербурге (715), Московской области (600), Ростовской области (211) и Воронежской области (144).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 855 128 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 112 246 летальных исходов, выздоровели 4 472 338 человек.

— Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной, поэтому региональные власти должны самостоятельно принимать решения о смягчении ограничений в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 6 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 155 864 205.

Первое место по числу зараженных занимают США — 33 321 244 человека. Далее идут Индия (21 077 410) и Бразилия (14 936 464).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 593 148. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (414 645) и Индия (230 168).

— Еврокомиссия предложила ослабить ограничения на въезд в Евросоюз для иностранцев. Орган считает, что можно разрешить въезд не только тем, кто прибывает из стран с хорошей эпидемиологической ситуацией, но и тем, кто вакцинировался одобренными в ЕС препаратами.