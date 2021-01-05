Главное о коронавирусе в России и мире на 5 января: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 24 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 518 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 22 632 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 842), Санкт-Петербурге (3 649), Московской области (1 131), Нижегородской области (405) и Свердловской области (392).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 284 384 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 59 506 летальных исходов, выздоровело 2 662 668 человек.

— Президент России Владимир Путин подписал указ о предупреждении угрозы возникновения чрезвычайных ситуация, связанных с заносом в страну опасных инфекционных заболеваний.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 5 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 86 145 979.

Первое место по числу зараженных занимают США — 21 353 051 человек. Далее идут Индия (10 357 569) и Бразилия (7 754 560).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 362 123. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (196 591) и Индия (149 886).

— Власти Великобритании ввели национальный локдаун. С 5 января все школы переведены на дистанционный режим работы, с 6 января британцам будет разрешено выходить из дома только на работу или за продуктами и предметами первой необходимости, а также для получения медицинской помощи и занятий спортом.