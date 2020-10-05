Главное о коронавирусе в России и мире на 5 октября: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Главное в России
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 117 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 3 181 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 537), Санкт-Петербурге (407), Московской области (339), Ростовской области (244) и Нижегородской области (198).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.
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Главное в мире
По данным Worldometers, на день 5 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 35 406 974.
Первое место по числу зараженных занимают США — 7 636 912 человек. Далее идут Индия (6 623 815) и Бразилия (4 915 289).
По числу смертей от коронавируса наиболее пострадали США (214 611), Бразилия (146 375), Индия (102 714) и Мексика (79 088).
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