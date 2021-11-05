Главное о коронавирусе в России и мире на 5 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 40 735 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

Из них 9,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1192 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 28 605 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6407), Санкт-Петербурге (3363), Московской области (2835), Самарской области (1610) и Воронежской области (798).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 714 595 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 244 447 летальных исходов, выздоровел 7 505 971 человек.

— Челябинская, Курская, Брянская и Смоленская области продлили режим нерабочих дней еще на неделю.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 5 ноября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 249 395 694.

Первое место по числу зараженных занимают США — 47 187 256 человек. Далее идут Индия (34 332 407) и Бразилия (21 849 137).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 772 315. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (608 715) и Индия (459 875).

— Помощник президента США Джо Байдена заразился коронавирусом.