Главное о коронавирусе в России и мире на 5 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 19 404 новых случаев коронавируса в 85 регионах (самый высокий показатель за весь период пандемии). Зафиксировано 292 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 12 238 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 255), Санкт-Петербурге (1 093), Московской области (588), Нижегородской области (422) и Архангельской области (377).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 712 858 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 29 509 летальных исходов, выздоровел 1 279 169 человек.

— Дистанционное обучение для московских школьников с шестого по одиннадцатый класс продлили еще на две недели.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 5 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 48 473 628.

Первое место по числу зараженных занимают США — 9 801 971 человек. Далее идут Индия (8 364 086) и Бразилия (5 590 941).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 239 842. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (161 170) и Индия (124 354).

— Палата общин британского парламента утвердила законопроект о введении с четверга карантина в Англии в связи с ростом случаев заражений коронавирусом.

— Кабмин Литвы из-за роста заболеваемости COVID-19 принял решение ввести в стране всеобщий карантин, который начнет действовать с 7 ноября.

— Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о новых ограничительных мерах в рамках борьбы с распространением коронавируса — с субботы в стране закроются театры, кинотеатры, музеи.

— Новый декрет Совета министров Италии вводит в стране ограничение на свободное передвижение вне помещений с 10 вечера.

— Власти Дании решили уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку.