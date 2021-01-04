Главное о коронавирусе в России и мире на 4 января: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлен 23 351 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 11,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 482 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 21 154 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Санкт-Петербурге (3 657), Москве (3 591), Московской области (1 250), Нижегородской области (482) и Свердловской области (399).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 260 138 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 58 988 летальных исходов, выздоровело 2 640 036 человек.

— С 4 января в Санкт-Петербурге заведения общественного питания смогут принимать посетителей с 6.00 до 23.00.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 4 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 85 522 065.

Первое место по числу зараженных занимают США — 21 113 528 человек. Далее идут Индия (10 341 291) и Бразилия (7 733 746).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 360 078. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (196 018) и Индия (149 686).

— Президент США Дональд Трамп заявил, что число зараженных и умерших от коронавируса в стране завышено из-за неправильных методов подсчета.