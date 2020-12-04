Главное о коронавирусе в России и мире на 4 декабря: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 27 403 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 19,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 569 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 28 901 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 868), Санкт-Петербурге (3 694), Московской области (1 223), Нижегородской области (496) и Республике Карелия (470).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 402 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 42 176 летальных исходов, выздоровело 1 888 752 человека.

— Фигуристка Алена Косторная пропустит 5-й этап Кубка России из-за коронавируса.

— Производство российской вакцины «Спутник V» начнется в Казахстане 22 декабря.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 4 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 65 589 015.

Первое место по числу зараженных занимают США — 14 535 196 человек. Далее идут Индия (9 571 780) и Бразилия (6 487 516).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 282 829. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (175 307) и Индия (139 227).

— Власти Испании с 23 декабря по 6 января вводят запрет на перемещения между регионами страны. По случаю праздников разрешены встречи группами не более 10 человек. В Рождество и новогоднюю ночь комендантскии? час вступит в силу в 01:30.

— Власти Италии введут дополнительные меры по борьбе с COVID-19 на период рождественских и новогодних праздников: с 25 декабря будут запрещены поездки за границу и между регионами страны, а также введены ограничения на общественные собрания.