Главное о коронавирусе в России и мире на 4 апреля: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
По состоянию на воскресенье, 4 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 817 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 13,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 357 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 212 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 901), Санкт-Петербурге (711), Московской области (598), Нижегородской области (276) и Ростовской области (241).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 580 894 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 100 374 летальных исхода, выздоровел 4 204 081 человек.
— Число получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса в России приблизилось к 7 миллионам человек.
— В феврале смертность среди больных коронавирусом в России сократилась на 35,7 процента.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers на день 4 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 131 437 377.
Первое место по числу зараженных занимают США — 31 383 126 человек. Далее идут Бразилия (12 953 597) и Индия (12 485 509).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 568 513. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (330 297) и Мексика (204 011).
— В Турции зафиксирован рекорд по количеству случаев коронавируса за сутки (44 756).
— Власти Греции продлили до 19 апреля разрешение на въезд в страну до 4 тысяч россиян в неделю. Граждане могут въехать в страну при наличии справки об отрицательном тесте на коронавирус и подтвержденной бронью номера в гостинице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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