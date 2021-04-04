Главное о коронавирусе в России и мире на 4 апреля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на воскресенье, 4 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 817 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 357 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 212 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 901), Санкт-Петербурге (711), Московской области (598), Нижегородской области (276) и Ростовской области (241).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 580 894 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 100 374 летальных исхода, выздоровел 4 204 081 человек.

— Число получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса в России приблизилось к 7 миллионам человек.

— В феврале смертность среди больных коронавирусом в России сократилась на 35,7 процента.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 4 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 131 437 377.

Первое место по числу зараженных занимают США — 31 383 126 человек. Далее идут Бразилия (12 953 597) и Индия (12 485 509).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 568 513. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (330 297) и Мексика (204 011).

— В Турции зафиксирован рекорд по количеству случаев коронавируса за сутки (44 756).

— Власти Греции продлили до 19 апреля разрешение на въезд в страну до 4 тысяч россиян в неделю. Граждане могут въехать в страну при наличии справки об отрицательном тесте на коронавирус и подтвержденной бронью номера в гостинице.