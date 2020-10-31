Главное о коронавирусе в России и мире на 31 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 18 140 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны, сообщает Роспотребнадзор. Из них 24,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 334 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 854 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 952), Санкт-Петербурге (854), Московской области (535), Нижегородской области (397) и Архангельской области (334).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 618 116 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 27 990 летальных исходов, выздоровел 1 215 414 человек.

— Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что вакцинация от коронавируса для всех желающих в Москве начнется в ближайший месяц.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 31 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 45 950 372.

Первое место по числу зараженных занимают США — 9 316 297 человек. Далее идут Индия (8 137 119) и Бразилия (5 519 528).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 235 159. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (159 562) и Индия (121 681).

— Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что за минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 505 тысяч человек по всему миру. Организация заявила, что это рекордный показатель за время пандемии.