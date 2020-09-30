Главное о коронавирусе в России и мире на 30 сентября: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Главное в России
По данным Роспотребнадзора за последние сутки в России выявлен 8 481 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 25,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 177 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 858 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 308), Санкт-Петербурге (276), Московской области (222), Ростовской области (198) и Нижегородской области (175).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 176 286 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 722 летальных исхода, выздоровело 958 257 человек.
— Новые рекомендации по соблюдению режима самоизоляции жителями Москвы старше 65 лет, а также теми, кто страдает хроническими заболеваниями, будут действовать до 28 октября включительно, отметил в указе глава столицы Сергей Собянин.
— Роспотребнадзор рекомендовал контролерам московских кинотеатров проверять наличие медицинских масок у зрителей раз в 10-15 минут.
Главное в мире
По данным Worldometers на день 30 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 33 856 653.
Первое место по числу зараженных занимают США — 7 406 729 человек. Далее идут Индия (6 229 474) и Бразилия (4 780 317).
По числу смертей от коронавируса также лидируют США (210 797), Бразилия (143 010), Индия (97 541) и Мексика (77 163).
— Число смертей от коронавируса за весь период пандемии превысило 1 миллион человек.
— Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом.