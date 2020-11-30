Главное о коронавирусе в России и мире на 30 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 26 338 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 21,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 368 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 17 247 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 511), Санкт-Петербурге (3 691), Московской области (1 064), Нижегородской области (458) и Республике Карелия (414).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 295 654 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 39 895 летальных исходов, выздоровело 1 778 704 человека.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 30 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 63 087 142.

Первое место по числу зараженных занимают США — 13 750 608 человека. Далее идут Индия (9 432 075) и Бразилия (6 313 740).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 273 077. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (172 848) и Индия (137 137).

— Количество случаев коронавируса за весь период пандемии превысило 63 миллиона.