Главное о коронавирусе в России и мире на 30 марта: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на вторник, 30 марта, за последние сутки в России выявлено 8 277 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 409 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 588 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 291), Санкт-Петербурге (719), Московской области (556), Нижегородской области (277) и Ростовской области (240).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 536 820 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 98 442 летальных исхода, выздоровели 4 155 996 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 30 марта, общее число зараженных коронавирусом в мире — 128 281 535.

Первое место по числу зараженных занимают США — 31 033 801 человека. Далее идут Бразилия (12 577 354) и Индия (12 095 855).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 563 206. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (314 268) и Мексика (201 826).

— Британия может не открыть границы для туристов до августа. Власти страны ввели закон, по которому людям, появившимся в аэропорту без веской причины, грозит штраф в 5 тыс. фунтов (около 520 тыс. рублей). Это правило действует до 30 июня.

— В Индии, в штате Махараштра, где выявлен новый вариант коронавируса с двумя мутациями, наблюдается резкий рост заболеваемости. На штат приходится почти 2/3 всех новых заражений в стране. Власти уже ввели ночной комендантский час, действуют штрафы за появление без маски.

— Испания продлила ограничения на несущественные поездки в страну до 30 апреля. Речь идет о гражданах государств, которые не входят в состав Евросоюза или в Шенгенскую зону. В указе властей говорится, что ограничения продлили в связи с кризисом в области здравоохранения, вызванным COVID-19.