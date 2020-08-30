Главное о коронавирусе в России и мире на 30 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки в России выявлено 4 980 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 68 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 2 599 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (695), Санкт-Петербурге (186), Московской области (165), Нижегородской области (143) и Ростовской области (134).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 990 326 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 093 летальных исхода, выздоровело 806 982 человека.

— Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 30 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 25 174 926.

Первое место по числу зараженных занимают США — 6 139 457 человек. Далее идут Бразилия (3 846 965) и Индия (3 546 705).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (186 856), Бразилия (120 498), Мексика (63 819) и Индия (63 690).

— Около 18 тысяч человек собрались в центре Берлина, чтобы принять участие в акции протеста против введенных властями ограничительных мер, связанных с коронавирусом, но полиция запретила ее проведение как раз из-за несоблюдения ими норм безопасности.

— Полиция арестовала 73 человека на акции с участием противников масок в Париже. Протестующие собрались на площади Насьон.