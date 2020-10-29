Главное о коронавирусе в России и мире на 29 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны, сообщает Роспотребнадзор. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 366 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 740 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 906), Санкт-Петербурге (758), Московской области (514), Нижегородской области (386) и Архангельской области (319).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 581 693 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 27 301 летальный исход, выздоровел 1 186 041 человек.

— В России вновь зафиксировали антирекорд по количеству заболеваний коронавирусом за сутки.

— Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что второй подъем заболеваемости коронавирусом в России может завершиться через 3 недели.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 29 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 44 813 744.

Первое место по числу зараженных занимают США — 9 121 800 человек. Далее идут Индия (8 041 051) и Бразилия (5 469 755).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 233 137. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (158 468) и Индия (120 583).

— В Польше установили рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом за сутки — инфекцией заразились 18 820 человек.

— Бельгия стала страной с самым высоким уровнем заражения коронавирусом в Евросоюзе, зафиксировано более 1 448 случаев заражения на 100 тысяч человек за последние 2 недели.