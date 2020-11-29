Главное о коронавирусе в России и мире на 29 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 26 683 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 22,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 459 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 21 987 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 798), Санкт-Петербурге (3 701), Московской области (1 069), Нижегородской области (471) и Республике Карелия (414).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 269 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 39 527 летальных исходов, выздоровело 1 761 457 человек.

— Пермский край станет одним из первых регионов, где в 2021 году начнется вакцинация населения от COVID-19 после наращивания объемов производства российской вакцины до 4-5 миллионов доз в месяц.

— Плановую медицинскую помощь приостанавливать в Подмосковье не планируется, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

— С начала пандемии штрафы за нарушение противоэпидемических ограничений получили более миллиона россиян.

— Правительство России одобрило проект постановления о соцподдержке студентов-медиков, проходящих практическую подготовку в условиях распространения COVID-19.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 29 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 62 592 000.

Первое место по числу зараженных занимают США — 13 610 357 человека. Далее идут Индия (9 393 039) и Бразилия (6 290 272).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 272 254. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (172 637) и Индия (136 733).

— Сто пятьдесят пять человек задержаны в Лондоне в ходе очередной демонстрации против вводимых из-за пандемии коронавируса ограничений.

— Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) хотела бы увидеть результаты испытаний малых доз вакцины AstraZeneca.