Главное о коронавирусе в России и мире на 29 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки в России выявлен 4 941 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 25,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 111 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 917 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (677), Санкт-Петербурге (189), Московской области (163), Нижегородской области (145) и Ростовской области (127).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 985 346 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 025 летальных исходов, выздоровело 804 383 человека.

— Ученые Саровского ядерного центра разработали инновационный аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота, который может применяться, в том числе, при лечении больных коронавирусом.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 29 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 24 920 024.

Первое место по числу зараженных занимают США — 6 096 756 человек. Далее идут Бразилия (3 812 605) и Индия (3 468 272).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (185 954), Бразилия (119 594), Мексика (53 146) и Индия (62 750).

— Руководство Венгрии приняло решение с 1 сентября в очередной раз закрыть границы для зарубежных туристов.

— Первый случай подтвержденного повторного заражения коронавирусом описан в США, препринт статьи опубликовала группа ученых из Невады.

— Вещество, которое можно использовать при создании лекарств для лечения тяжело больных коронавирусом, в частности, препарата remdesivir, начала по собственной технологии производить для научных целей чешская фирма Santiago chemik?lie.