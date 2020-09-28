Главное о коронавирусе в России и мире на 28 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки в России выявлено 8 135 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 27% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 61 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 2 702 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 217), Санкт-Петербурге (237), Московской области (212), Ростовской области (193) и Нижегородской области (165).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 159 573 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 385 летальных исходов, выздоровело 945 920 человек.

— Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей перейти на удаленный режим работы в связи с увеличением числа зараженных covid-19.

— Более 85 тысяч пассажиров в столице получили штрафы за отсутствие средств защиты с начала масочно-перчаточного режима, сообщает официальный Telegram-канал Дептранса Москвы.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 28 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 33 311 425.

Первое место по числу зараженных занимают США — 7 321 343 человека. Далее идут Индия (6 074 702) и Бразилия (4 732 309).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (209 453), Бразилия (141 776), Индия (95 574) и Мексика (76 430).

— По информации Reuters, показатели выявленных случаев коронавируса в некоторых штатах Среднего Запада США достигли 25 процентов. В связи с чем растет число госпитализаций.