Главное о коронавирусе в России и мире на 28 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 16 202 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 346 летальных исходов, что стало рекордным количеством. За сутки в России полностью выздоровел 12 361 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 670), Санкт-Петербурге (727), Московской области (505), Нижегородской области (377) и Архангельской области (317).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 563 976 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 935 летальных исходов, выздоровел 1 171 301 человек.

— В России второй день подряд фиксируют рекорд по количеству летальных исходов от коронавируса.

— В России вступил в силу всеобщий масочный режим.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 28 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 44 280 747.

Первое место по числу зараженных занимают США — 9 038 030 человек. Далее идут Индия (7 990 322) и Бразилия (5 440 903).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 232 084. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (157 981) и Индия (120 054).

— В Иране зафиксированы рекорды по количеству зараженных за сутки (6 968 человек) и по количеству летальных исходов за сутки (346 человек).

— По данным Всемирной организации здравоохранения, на прошлой неделе выявили рекордное число заразившихся коронавирусом — 2,8 миллиона человек.