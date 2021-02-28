Главное о коронавирусе в России и мире на 28 февраля: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
По состоянию на воскресенье, 28 февраля, за последние сутки в России выявлено 11 359 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 11,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 12 391 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 737), Санкт-Петербурге (939), Московской области (617), Нижегородской области (387) и Воронежской области (295).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 246 079 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 86 122 летальных исхода, выздоровело 3 811 797 человек.
— Мэр Москвы Сергей Собянин допустил возможность отмены ограничений на поездки в транспорте для пожилых людей. Эти ограничения могут переместить из обязательных в рекомендательные.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers, общее число зараженных коронавирусом в мире — 114 408 267.
Первое место по числу зараженных занимают США — 29 202 824 человек. Далее идут Индия (11 096 731) и Бразилия (10 517 232).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 524 669. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (254 263) и Мексика (185 257).
— Власти Чехии ограничили передвижение жителей страны по районам проживания. С 1 марта районы проживания можно будет покидать только для поездок к врачу, на работу или для ухода за близкими.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю