Главное о коронавирусе в России и мире на 28 февраля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на воскресенье, 28 февраля, за последние сутки в России выявлено 11 359 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 12 391 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 737), Санкт-Петербурге (939), Московской области (617), Нижегородской области (387) и Воронежской области (295).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 246 079 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 86 122 летальных исхода, выздоровело 3 811 797 человек.

— Мэр Москвы Сергей Собянин допустил возможность отмены ограничений на поездки в транспорте для пожилых людей. Эти ограничения могут переместить из обязательных в рекомендательные.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, общее число зараженных коронавирусом в мире — 114 408 267.

Первое место по числу зараженных занимают США — 29 202 824 человек. Далее идут Индия (11 096 731) и Бразилия (10 517 232).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 524 669. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (254 263) и Мексика (185 257).

— Власти Чехии ограничили передвижение жителей страны по районам проживания. С 1 марта районы проживания можно будет покидать только для поездок к врачу, на работу или для ухода за близкими.