Главное о коронавирусе в России и мире на 28 декабря: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 27 787 новых случаяев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 487 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 20 480 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 253), Санкт-Петербурге (3 748), Московской области (1 606), Нижегородской области (502) и Свердловской области (404).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 078 035 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 55 265 летальных исходов, выздоровело 2 471 309 человек.

— Академик РАН, заведующий научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в следующем году.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 28 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 81 186 499.

Первое место по числу зараженных занимают США — 19 573 847 человек. Далее идут Индия (10 208 725) и Бразилия (7 484 285).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 341 138. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (191 146) и Индия (147 940).

— Саудовская Аравия решила еще на наделю продлить полное закрытие границ из-за нового штамма коронавируса, говорится в заявлении министерства внутренних дел королевства.

— Южная Корея выявила новый штамм коронавируса у трех человек, прибывших из Великобритании, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний.

— Массовая вакцинация от коронавируса Sars-CoV-2 началась в воскресенье в Германии, первыми прививают пожилых и работников домов престарелых.