Главное о коронавирусе в России и мире на 28 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки в России выявлено 4 829 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 110 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 905 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (654), Санкт-Петербурге (187), Московской области (150), Нижегородской области (133) и Ростовской области (132).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 980 405 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 914 летальных исходов, выздоровело 798 466 человек.

— Вторая вакцина от коронавируса российского производства может быть зарегистрирована в ускоренном порядке.

— Медики НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева планируют в середине сентября начать испытания вакцины от COVID-19 китайского производства с участием добровольцев.

— Медучреждения России готовы ко второй волне коронавируса, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 28 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 24 643 146.

Первое место по числу зараженных занимают США — 6 048 317 человек. Далее идут Бразилия (3 764 317) и Индия (3 392 295).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (184 803), Бразилия (118 726), Мексика (62 594), Индия (61 725) и Великобритания (41 477).

— Ученые из Манипальской академии высшего образования и Регионального центра биотехнологий в Индии выяснили, что витамин B12 может блокировать размножение коронавируса.

— Пандемия коронавируса негативно повлияла на психическое здоровье миллионов людей по всей планете, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.