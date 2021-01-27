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Главное о коронавирусе в России и мире на 27 января: статистика и факты

11:34
Коронавирус в мире. Фото Reuters
Коронавирус в мире. Фото Reuters
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В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлен 17 741 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 594 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 27 922 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 837), Санкт-Петербурге (1 813), Московской области (928), Нижегородской области (474) и Воронежской области (384).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 774 672 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 71 076 летальных исходов, выздоровело 3 202 483 человека.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 27 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 100 880 007.

Первое место по числу зараженных занимают США — 26 001 222 человека. Далее идут Индия (10 690 279) и Бразилия (8 936 590).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 435 432. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (218 918) и Индия (153 751).

 — Врачи Италии призывают ввести месячный локдаун из-за задержек с поставками вакцины. По словам советника министра здравоохранения Вальтера Риччарди, в противном случае страна «окажется в драматической ситуации, которую переживают сейчас Испания и Португалия».

 — В Дании потратят до $ 3 млрд на компенсации заводчикам уничтоженных норок. Ранее власти страны приняли решение об уничтожении 17 млн норок из-за опасности инфицирования людей мутировавшим коронавирусом.

 — Антирекорд по заболеваемости коронавирусом выявили в Испании — 93 822 новых случая за минувшие выходные. Также максимумы по числу заражений с начала пандемии зафиксировали в ОАЭ — 3 601 человек и в Тайланде — 959.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2403

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