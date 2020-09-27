Главное о коронавирусе в России и мире на 27 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки в России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 26,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 99 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 068 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 016), Санкт-Петербурге (227), Московской области (226), Ростовской области (188) и Нижегородской области (167).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 151 438 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 20 324 летальных исхода, выздоровело 943 218 человек.

— На центр Гамалеи были хакерские атаки несколько месяцев назад, когда шла разработка вакцины от COVID-19.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 27 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 33 071 341.

Первое место по числу зараженных занимают США — 7 287 593 человека. Далее идут Индия (5 992 532) и Бразилия (4 718 115).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (209 177), Бразилия (141 441), Индия (94 534) и Мексика (76 243).

— Исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что продолжающиеся в стране акции протеста являются причиной ежедневного прироста инфицированных коронавирусом COVID-19.

— Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) из-за ряда инцидентов на расовой почве были вынуждены свернуть исследование в штате Миннесота, направленное на определение воздействия COVID-19.

— Власти американского штата Мэриленд приговорили местного жителя к году тюремного заключения за организацию двух вечеринок во время действия ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом.