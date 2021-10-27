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Главное о коронавирусе в России и мире на 27 октября: статистика и факты

12:15
Эпидемия коронавируса в мире. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в мире. Фото AFP
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В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 36 582 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1123 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 29 151 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5789), Санкт-Петербурге (2913), Московской области (2670), Самарской области (1297) и Нижегородской области (783).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 8 352 601 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 233 898 летальных исходов, выздоровели 7 242 735 человек.

— В России зафиксирован новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки — 1123 человека.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 27 октября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 245 391 007.

Первое место по числу зараженных занимают США — 46 497 719 человек. Далее идут Индия (34 215 653) и Бразилия (21 748 984).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 759 932. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (606 293) и Индия (455 684).

— Китайский город Ланчжоу поместили на карантин после вспышки коронавируса, жителям запрещено покидать свои дома за исключением случаев крайней необходимости.

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Иван Торопцев все материалы автора

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