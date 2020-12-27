Главное о коронавирусе в России и мире на 27 декабря: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 28 284 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 15 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 552 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 24 390 человек.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 620), Санкт-Петербурге (3 761), Московской области (1 609), Нижегородской области (499) и Свердловской области (409).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 050 248 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 54 778 летальных исходов, выздоровело 2 450 829 человек.
— Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет одобрено.
— Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что московские школьники средних и старших классов могут вернуться к очному обучению после новогодних праздников.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers, на день 27 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 80 763 522.
Первое место по числу зараженных занимают США — 19 433 847 человек. Далее идут Индия (10 188 392) и Бразилия (7 465 806).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 339 921. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (190 815) и Индия (147 659).
— Количество заразившихся коронавирусом в мире за весь период пандемии превысило 80 миллионов человек.
— Правительство Японии ввело временный запрет на въезд иностранным гражданам из-за нового штамма коронавируса. Мера будет действовать с 28 декабря по конец января 2021 года.
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