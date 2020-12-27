Главное о коронавирусе в России и мире на 27 декабря: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 28 284 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 15 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 552 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 24 390 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 620), Санкт-Петербурге (3 761), Московской области (1 609), Нижегородской области (499) и Свердловской области (409).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 050 248 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 54 778 летальных исходов, выздоровело 2 450 829 человек.

— Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет одобрено.

— Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что московские школьники средних и старших классов могут вернуться к очному обучению после новогодних праздников.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 27 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 80 763 522.

Первое место по числу зараженных занимают США — 19 433 847 человек. Далее идут Индия (10 188 392) и Бразилия (7 465 806).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 339 921. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (190 815) и Индия (147 659).

— Количество заразившихся коронавирусом в мире за весь период пандемии превысило 80 миллионов человек.

— Правительство Японии ввело временный запрет на въезд иностранным гражданам из-за нового штамма коронавируса. Мера будет действовать с 28 декабря по конец января 2021 года.