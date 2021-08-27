Главное о коронавирусе в России и мире на 27 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 19 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 798 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 217 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1509), Санкт-Петербурге (1395), Московской области (786), Свердловской области (528) и Ростовской области (488).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 844 049 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 180 041 летальный исход, выздоровели 6 112 035 человек.

— Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину для профилактики коронавируса «ЭпиВакКорона-Н».

— За время пандемии от коронавируса в мире умерли 9 тысяч детей, заявила президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 27 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 215 543 606.

Первое место по числу зараженных занимают США — 39 342 153 человек. Далее идут Индия (32 603 188) и Бразилия (20 676 561).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 651 956. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (577 605) и Индия (436 889).

— Две трети взрослых жителей ЕС полностью привились от COVID-19. В первой тройке стран по доле полностью привитых находятся Мальта, Ирландия и Дания.

— Британия готовится прививать школьников от COVID-19 без разрешения родителей. По информации издания The Telegraph, прививать школьников планируют в первые недели учебного года.