Главное о коронавирусе в России и мире на 27 августа: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 19 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 7 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 798 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 217 человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1509), Санкт-Петербурге (1395), Московской области (786), Свердловской области (528) и Ростовской области (488).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 844 049 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 180 041 летальный исход, выздоровели 6 112 035 человек.
— Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину для профилактики коронавируса «ЭпиВакКорона-Н».
— За время пандемии от коронавируса в мире умерли 9 тысяч детей, заявила президент Союза педиатров России, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers на 27 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 215 543 606.
Первое место по числу зараженных занимают США — 39 342 153 человек. Далее идут Индия (32 603 188) и Бразилия (20 676 561).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 651 956. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (577 605) и Индия (436 889).
— Две трети взрослых жителей ЕС полностью привились от COVID-19. В первой тройке стран по доле полностью привитых находятся Мальта, Ирландия и Дания.
— Британия готовится прививать школьников от COVID-19 без разрешения родителей. По информации издания The Telegraph, прививать школьников планируют в первые недели учебного года.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю