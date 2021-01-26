Главное о коронавирусе в России и мире на 26 января: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлен 18 241 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 564 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 23 798 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 317), Санкт-Петербурге (1 510), Московской области (1 129), Нижегородской области (461) и Воронежской области (383).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 3 756 931 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 70 482 летальных исхода, выздоровел 3 174 561 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 23 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 100 318 660.

Первое место по числу зараженных занимают США — 25 861 597 человека. Далее идут Индия (10 677 710) и Бразилия (8 872 964).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 431 392. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (217 762) и Индия (153 624).

— Власти Франции готовятся к объявлению нового, третьего по счету карантина. По данным СМИ, карантин может начаться до конца следующей недели и продлиться не менее трех недель.

— В Голландии прошли массовые акции протеста из-за введённого властями комендантского часа. Протестующие бросали в полицию камни и сожгли пункт тестирования на ковид.

— Президент Мексики Андрес Обрадор заразился коронавирусом. При этом он объявил, что все еще намерен обсудить поставку российских вакцин от COVID-19 в страну.

— В США с начала пандемии выявили более 25 млн случаев COVID-19. Очередной антирекорд по числу заражений побит в ОАЭ. За минувшие сутки в стране выявили 3 591 новый случай.