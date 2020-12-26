Главное о коронавирусе в России и мире на 26 декабря: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 29 258 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 567 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 28 185 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 480), Санкт-Петербурге (3 755), Московской области (1 615), Нижегородской области (501) и Псковской области (425).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 021 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 54 226 летальных исходов, выздоровело 2 426 439 человек.

Коронавирус в мире

Правительство Чехии объявило максимальный уровень эпидемиологической угрозы: жителям страны нельзя покидать дом без острой необходимости, введен комендантский час с 21:00 до 5:00. Кроме того, чрезвычайное положение из-за пандемии продлено на месяц — до 22 января 2021 года.

Власти Ирландии поэтапно вводят повторный карантин: с 25 декабря закрыты салоны красоты и парикмахерские, завтра прекратятся религиозные службы, а с 27 декабря в Ирландии ограничат передвижения жителей меду регионами.

В ряде стран зафиксированы антирекорды по суточному приросту заболевших коронавирксом: в Колумбии — 14 940 новых случаев, в Южной Африке — 14 305, в Японии — 3 724 заболевших.