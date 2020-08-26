Главное о коронавирусе в России и мире на 26 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора на 10:40 утра 26 августа, за последние сутки в России выявлено 4 676 новых случаев коронавируса в 86 регионах. Зафиксировано 115 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 403 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (640), Санкт-Петербурге (181), Московской области (143), Ростовской области (130) и Нижегородской области (129).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 970 865 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 683 летальных исходов, выздоровело 786 150 человек.

— В Минздраве пояснили, что повторное заражение COVID-19 возможно ввиду индивидуальных особенностей иммунной системы человека («Интерфакс»).

Главное в мире

По данным Worldometers на 10:40 26 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 24 070 812.

Первое место по числу зараженных занимают США — 5 956 036 человек. Далее идут Бразилия (3 674 176), Индия (3 235 725), Россия (970 865) и ЮАР (613 017).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (182 412), Бразилия (116 666), Мексика (61 450), Индия (59 632) и Великобритания (41 449).

— В Пекине из больницы выписались два последних инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 пациента, после чего в медицинских учреждениях столицы Китая впервые с начала пандемии не осталось больных с коронавирусом. Об этом сообщает пекинский комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

— Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может покинуть свой пост примерно через полгода из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса. (The Times)