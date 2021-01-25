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Главное о коронавирусе в России и мире на 25 января: статистика и факты

11:18
Коронавирус в мире. Фото AFP
Коронавирус в мире. Фото AFP
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В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 19 003 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 382), Санкт-Петербурге (2 116), Московской области (1 163), Нижегородской области (488) и Ростовской области (386).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 738 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 69 918 летальных исходов, выздоровело 3 150 763 человека.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 23 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 99 804 787.

Первое место по числу зараженных занимают США — 25 702 125 человека. Далее идут Индия (10 668 687) и Бразилия (8 844 600).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 429 490. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (217 081) и Индия (153 508).

 — Власти Туниса продлили на месяц антикоронавирусные ограничения. В стране продолжит действовать комендантский час, запрещающий находиться на улице с 20:00 до 5:00, сохранится запрет на передвижение между провинциями, а также на проведение массовых мероприятий и собраний.

 — Владельцы десятков ресторанов и кафе в Чехии в знак протеста возобновили работу, несмотря на строгий запрет властей. Полиция наложила на владельцев штрафы в размере до 20 тыс. крон (около 70 тыс. руб.). Запрет на приём гостей заведениями общественного питания действует в стране с 5 октября.

 — Двеннадцатый день подряд фиксируют антирекорд по числу заражений в ОАЭ. За минувшие сутки в стране выявили 3 579 новых случаев. Также максимальное число случаев коронавируса с начала пандемии зафиксировано в Португалии — 15 333 случая.

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