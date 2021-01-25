Главное о коронавирусе в России и мире на 25 января: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 19 003 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 382), Санкт-Петербурге (2 116), Московской области (1 163), Нижегородской области (488) и Ростовской области (386).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 738 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 69 918 летальных исходов, выздоровело 3 150 763 человека.

Коронавирус в мире