Главное о коронавирусе в России и мире на 25 марта: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на четверг, 25 марта, за последние сутки в России выявлен 9 221 новый случай коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 10 881 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 787), Санкт-Петербурге (804), Московской области (540), Нижегородской области (331) и Ростовской области (237).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 492 692 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 96 612 летальных исходов, выздоровел 4 109 281 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 25 марта, общее число зараженных коронавирусом в мире — 125 496 328.

Первое место по числу зараженных занимают США — 30 704 292 человека. Далее идут Бразилия (12 227 179) и Индия (11 787 534).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 558 422. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (301 087) и Мексика (199 627).

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