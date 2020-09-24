Главное о коронавирусе в России и мире на 24 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки в России выявлено 6 595 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 149 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6 130 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1050), Санкт-Петербурге (215), Московской области (205), Ростовской области (189) и Воронежской области (162).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 128 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 948 летальных исходов, выздоровело 929 829 человек.

— Граждане России, прибывающие в страну из-за границы на самолете, должны будут находиться на самоизоляции до получения результатов тестов на коронавирус.

— Сроки пребывания находящихся в России иностранцев продлены до 15 декабря, это касается лиц с истекающими сроками временного пребывания или постоянного проживания. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 24 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 32 104 248.

Первое место по числу зараженных занимают США — 7 139 553 человека. Далее идут Индия (5 732 518) и Бразилия (4 627 780).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (206 593), Бразилия (139 065), Индия (91 173) и Мексика (74 949).

— Глава МИД Германии Хайко Маас и министр экономики и энергетики страны Петер Альтмайер приняли решение уйти на карантин из-за контакта с зараженными коронавирусом.

— Количество случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии превысило 32 миллиона.