Главное о коронавирусе в России и мире на 23 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки в России выявлен 6 431 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 24,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 750 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (970), Московской области (215), Санкт-Петербурге (208), Ростовской области (183) и Воронежской области (152).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 122 241 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 799 летальных исходов, выздоровело 923 699 человек.

— Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что остановить распространение коронавируса в России удастся, когда от инфекции провакцинируют 70-80 процентов населения страны.

— Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов назвал регионы с наиболее динамичным ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Речь идет о Севастополе, Еврейской автономной области, Республике Алтай, Республике Коми, Республике Тыве, Республике Бурятии, Кемеровской области и Ленинградской области.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 23 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 31 800 290.

Первое место по числу зараженных занимают США — 7 098 291 человек. Далее идут Индия (5 650 540) и Бразилия (4 595 335).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (205 478), Бразилия (138 159), Индия (90 077) и Мексика (74 348).

— В Великобритании установили штрафы за нарушение правила о запрете сбора более чем по шесть человек. Сумма штрафа может доходить до 200 фунтов.