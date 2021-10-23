Главное о коронавирусе в России и мире на 23 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлен 37 678 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Это является антирекордом с момента начала пандемии.

Из них 8,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 075 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 077 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7803), Санкт-Петербурге (3360), Московской области (2783), Самарской области (997) и Нижегородской области (761).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 205 983 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 229 528 летальных исходов, выздоровели 7 143 137 человек.

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Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 23 октября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 243 822 154.

Первое место по числу зараженных занимают США — 46 264 596 человек. Далее идут Индия (34 159 562) и Бразилия (21 711 843).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 755 721. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (605 211) и Индия (453 742).

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