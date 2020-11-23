Главное о коронавирусе в России и мире на 23 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 25 173 новых случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксирован 361 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 16 002 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 866), Санкт-Петербурге (2 926), Московской области (971), Нижегородской области (447) и Свердловской области (389).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 114 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 36 540 летальных исходов, выздоровели 1 611 445 человек.

— Более 1,5 миллиарда рублей выделено в Московской области на закупку лекарств от коронавирусной инфекции.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 23 ноября общее число зараженных коронавирусом в мире — 59 002 157.

Первое место по числу зараженных занимают США — 12 589 088 человек. Далее идут Индия (9 140 312) и Бразилия (6 071 401).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 262 701. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (169 197) и Индия (133 773).

— Власти Сербии с 21 ноября по 1 декабря ввели новые ограничения: все кафе, рестораны, клубы и ТЦ должны закрываться в 18.00, граждане обязаны повсеместно носить маски. Запрещены собрания численностью более 5 человек, сотрудников по возможности просят перейти на удаленку, ограничивается наполняемость общественного транспорта.

— Около 650 тел умерших во время весенней вспышки пандемии коронавируса в Нью-Йорке все еще хранятся в передвижных моргах-рефрижераторах на набережной Бруклина, сообщает газета Wall Street Journal.

— Лидеры стран «Группы двадцати» (G20) обязались содействовать справедливому распространению вакцин, лекарств и тестов от COVID-19 по всему миру, чтобы более бедные страны не остались в стороне от этого процесса.

— Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро в интервью изданиям швейцарской медиакомпании CH Media предупредил об опасности третьей волны коронавируса, которая может накрыть Европу в начале следующего года.

— Власти Южной Кореи со вторника, 24 ноября, повысят на одну ступень уровень социального дистанцирования — с существующего 1.5 до 2 — для столичного региона на фоне продолжающегося роста числа заражений коронавирусом.