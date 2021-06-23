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Главное о коронавирусе в России и мире на 23 июня: статистика и факты

12:00
Эпидемия коронавируса в мире. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в мире. Фото AFP
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В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 17 594 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 15,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 548 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 12 660 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6 534), Московской области (2 323), Санкт-Петербурге (1 092), Нижегородской области (291) и Республике Бурятия (255).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 368 513 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 130 895 летальных исходов, выздоровели 4 902 110 человек.

— С 28 июня все кафе и рестораны Москвы можно будет посетить только вакцинированным или переболевшим коронавирусом за последние шесть месяцев. Прочие посетители должны сдавать ПЦР-тест, результаты которого действительны в течение трех дней.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 23 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 179 960 076.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 434 803 человека. Далее идут Индия (30 028 709) и Бразилия (18 056 639).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 617 875. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (504 897) и Индия (390 691).

— В Италии начали отстранять от работы невакцинированных медиков.

— С июля в Грузии отменят комендантский час, введенный в ноябре из-за пандемии. Также перестанет быть обязательным ношение масок на улице.

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Иван Торопцев все материалы автора
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