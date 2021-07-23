Главное о коронавирусе в России и мире на 23 июля: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 23 811 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы».
Из них 10,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 795 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 547 человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3425), Московской области (1965), Санкт-Петербурге (1940), Нижегородской области (536) и Свердловской области (492).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 078 522 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 152 296 летальных исходов, выздоровели 5 450 004 человека.
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Коронавирус в мире
По данным Worldometers на 23 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 193 463 126.
Первое место по числу зараженных занимают США — 35 213 594 человека. Далее идут Индия (31 293 062) и Бразилия (19 524 092).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 626 172. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (547 134) и Индия (419 502).
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