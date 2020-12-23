Главное о коронавирусе в России и мире на 23 декабря: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 27 250 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 549 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 447 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 652), Санкт-Петербурге (3 749), Московской области (1 540), Нижегородской области (498) и Псковской области (416).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 933 753 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 52 461 летальных исходов, выздоровело 2 343 967 человек.

— Власти Санкт-Петербурга выделят 1,8 миллиарда рублей на выплаты медикам за работу с больными коронавирусом.

— В Вологодской области в январе начнется масштабная вакцинация жителей от инфекции.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 23 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 78 423 825.

Первое место по числу зараженных занимают США — 18 684 628 человек. Далее идут Индия (10 099 308) и Бразилия (7 320 020).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 330 824. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (188 285) и Индия (146 476).

— Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном количестве заболеваний коронавирусом в мире за неделю. Сообщается, что за минувшую неделю инфекцией заразились более 4,6 миллиона человек.

— В Хорватии с 23 декабря по 8 января будет действовать запрет на передвижение по стране, вводится система электронных пропусков.