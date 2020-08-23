Главное о коронавирусе в России и мире на 23 августа: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора на 10.45 утра 23 августа, за последние сутки в России выявлено 4 852 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 23,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 73 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 3 162 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (611), Санкт-Петербурге (180), Московской области (164), Свердловской области (129) и Ставропольском крае (126).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 956 749 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 383 летальных исхода, выздоровело 770 639 человек.

— Заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выразил мнение, что российские медики превзошли иностранных в борьбе с коронавирусом. По его мнению, во время пандемии страна следовала одной цели — спасение людей, став морально-нравственным примером.

Главное в мире

По данным Worldometers на 10.45 23 августа, общее число зараженных коронавирусом в мире — 23 390 690.

Первое место по числу зараженных занимают США — 5 841 428 человек. Далее идут Бразилия (3 582 698), Индия (3 049 855), Россия (951 897) и ЮАР (607 045).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (180 174), Бразилия (114 277), Мексика (60 254), Индия (56 875) и Великобритания (41 423).

— В итальянском Лацио зафиксирован самый высокий с начала пандемии суточный прирост выявленных случаев коронавируса. По информации газеты Il Messaggero, сообщается о 215 новых зараженных.