Главное о коронавирусе в России и мире на 22 января: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 21 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 580 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 318 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Санкт-Петербурге (3 104) Санкт-Петербурге (3 037), Московской области (1 142), Нижегородской области (491) и Свердловской области (385).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 677 352 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 68 412 летальных исходов, выздоровело 3 081 536 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 21 января общее число зараженных коронавирусом в мире — 98 135 997.

Первое место по числу зараженных занимают США — 25 196 086 человек. Далее идут Индия (10 626 200) и Бразилия (8 699 814).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 420 285. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (214 228) и Индия (153 067).

— Португалия ужесточает карантин, поскольку вспышка коронавируса привела к нехватке мест в больницах. Ограничены собрания людей в общественных местах, по выходным запрещается передвижение между районами, сокращается время работы магазинов. Кроме того, в стране был зафиксирован рекорд летальных случаев от коронавируса — 221 умерший за сутки.

— Евросоюз может дать странам-участникам возможность запрещать въезд на территорию для жителей других государств, включая Великобританию, если в них сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

— Зафиксирован мировой антирекорд по количеству летальных случаев от коронавируса — около 17,5 тыс. умерших за сутки. Также максимальное количество человек с начала пандемии скончалось в Великобритании — 1 820.