Главное о коронавирусе в России и мире на 22 сентября: статистика и факты
В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
Коронавирус в России
За последние сутки в России выявлено 19 706 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 8,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 817 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 102 человека.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1991), Санкт-Петербурге (1521), Московской области (986), Самарской области (531) и Свердловской области (515).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 333 557 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 200 625 летальных исходов, выздоровели 6 542 213 человек.
— К середине сентября в России хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса привили 45,8 миллиона человек, двумя — более 39,8 миллиона человек.
Коронавирус в мире
По данным Worldometers на 22 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 230 341 348.
Первое место по числу зараженных занимают США — 43 242 302 человека. Далее идут Индия (33 531 498) и Бразилия (21 247 094).
По количеству смертельных случаев также лидируют США — 696 867. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (591 518) и Индия (445 801).
— Власти Аргентины приняли решение открыть границы для всех иностранцев с 1 ноября. Для въезда в страну потребуется либо сертификат о вакцинации от коронавируса, либо тест на антиген к коронавирусу перед въездом и отрицательный ПЦР-тест на седьмой день после прибытия.
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