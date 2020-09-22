Главное о коронавирусе в России и мире на 22 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора за последние сутки в России выявлено 6 215 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 25,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 160 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 976 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (980), Санкт-Петербурге (211), Ростовской области (181), Московской области (172), и Нижегородской области (157).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 115 810 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 649 летальных исходов, выздоровело 917 949 человек.

— Минздрав выдал разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова, сообщила пресс-служба ведомства.

— Президент России Владимир Путин наградил врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

Главное в мире

По данным Worldometers на день 22 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 31 491 277.

Первое место по числу зараженных занимают США — 7 046 216 человек. Далее идут Индия (5 562 663) и Бразилия (4 560 083).

По числу смертей от коронавируса также лидируют США (204 506), Бразилия (137 350), Индия (88 965) и Мексика (73 697).

— Клинические испытания препарата «Авиган» («Фавипиравир», «Фавилавир»), на который возлагают большие надежды в вопросе лечения коронавируса, завершились в Японии, в настоящее время специалисты приступили к анализу полученных данных.

— Всемирная организация здравоохранения будет считать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 эффективной, если она будет работать в 50% случаев в течение нескольких месяцев, заявила на брифинге в понедельник главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан. Порядка 200 вакцин от COVID-19 проходят клинические и доклинические испытания.

— Абхазия запросила у России двадцать тысяч доз вакцины «Спутник V» от коронавируса.

— Шри-Ланка находится в стадии обсуждения с российской стороной возможности приобретения вакцины от COVID-19.