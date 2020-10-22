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Главное о коронавирусе в России и мире на 22 октября: статистика и факты

11:00
Эпидемия коронавируса в мире. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в мире. Фото AFP
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В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлен 15 971 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 290 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 952 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 413), Санкт-Петербурге (697), Московской области (462), Нижегородской области (354) и Ростовской области (297).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 463 306 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 25 242 летальных исхода, выздоровели 1 107 988 человек.

— Глава научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что специалисты центра работают над разработкой объединенной вакцины от гриппа и коронавируса.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 22 октября общее число зараженных коронавирусом в мире — 41 518 941.

Первое место по числу зараженных занимают США — 8 584 580 человек. Далее идут Индия (7 708 947) и Бразилия (5 300 649).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 227 409. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (155 459) и Индия (116 681).

— Власти Чехии ввели локдаун с 22 октября. Закрывается большинство мелких магазинов и предприятий сферы услуг. Жителям страны разрешено покидать дома только для похода на работу, за продуктами или к врачу.

— В Греции зафиксировали рекорд новых случаев коронавируса с начала пандемии — 667 за сутки. Также, рекорд установлен и в Азербайджане — 714 заразившихся.

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